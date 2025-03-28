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Политика

Законопроект о запрете навязывания допуслуг рассмотрит Госдума

Законопроект о запрете навязывания дополнительных услуг покупателям продолжит рассматривать Госдума РФ на этой неделе, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

В частности, законопроектом предлагается установить продажу дополнительных товаров, работ и услуг только с согласия потребителя, запретить проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров и услуг, утвердить для граждан возможность потребовать возврат денег за товары, работы и услуги, предоставленные без их согласия.

Важно защитить людей от излишних трат, а также пресечь попытки манипулирования и принуждения к совершению ненужных и невыгодных покупок, подчеркнул Вячеслав Володин.

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