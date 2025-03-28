Законопроект о запрете навязывания допуслуг рассмотрит Госдума

11:46, 31 марта 2025, ПАИ

Законопроект о запрете навязывания дополнительных услуг покупателям продолжит рассматривать Госдума РФ на этой неделе, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

В частности, законопроектом предлагается установить продажу дополнительных товаров, работ и услуг только с согласия потребителя, запретить проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров и услуг, утвердить для граждан возможность потребовать возврат денег за товары, работы и услуги, предоставленные без их согласия.

Важно защитить людей от излишних трат, а также пресечь попытки манипулирования и принуждения к совершению ненужных и невыгодных покупок, подчеркнул Вячеслав Володин.