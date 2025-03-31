Ещё одна промышленная выставка может пройти в Псковской области до конца года

18:05, 31 марта 2025, ПАИ

В Псковской области до конца года может пройти ещё одна промышленная выставка, помимо выставки промышенности, которая готовится к открытию в Пскове 3 апреля. Об этом рассказала генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 31 марта.

«Не буду сильно забегать вперёд, но в наших планах стоит организация регионального промышленного форума с немного специфичной направленностью. Мы определяемся с площадкой, чтобы те производственники, которые не дали обратную связь по текущему мероприятию, поняли, что это было, и захотели всё-таки присоединиться», – поделилась планами гостья студии. Предполагается, что планируемая выставка будет больше адаптирована под муниципальный уровень, где спикерами выступят представители правительства Псковской области и общественных объединений.

Напомним, что в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория» 3 и 4 апреля состоится выставка промышленности Псковской области в рамках выездной стажировки Минпромторга России «Федеральная практика». Мероприятие свободно для посещения в первый день с 9:00 до 18:00 и во второй день с 9:00 до 17:00.

Отметим, что в первый день её участники обсудят ключевые направления национальных проектов, а во второй – вопросы международной кооперации и экспорта, технического регулирования, торговли и цифровой маркировки. Основная тема мероприятия – реализация национальных проектов, направленных на технологическое развитие и укрепление промышленного потенциала СЗФО.

Участники «Федеральной практики» рассмотрят актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».