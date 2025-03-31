Арест автомобиля побудил должника компенсировать ущерб пострадавшему

21:59, 31 марта 2025, ПАИ

Арест автомобиля побудил должника компенсировать ущерб, нанесённый пострадавшему в результате ДТП. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Установлено, что 41-летний пскович, находясь за рулём, столкнулся с впереди стоящим автомобилем. В результате ДТП водитель нанёс значительный материальный ущерб пострадавшему. По предварительной оценке ущерб составила 180 тысяч рублей. Исполнительный документ о взыскании задолженности с гражданина поступил на исполнение в отделение судебных приставов Пскова № 2.

Должника своевременно уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о возможном применении штрафных санкций в случае уклонения от возложенных на него обязательств. Но мужчина не оплатил задолженность вовремя. Судебные приставы составили акт описи и ареста автомобиля должника. Также с гражданина взыскали исполнительский сбор в размере 7 % от общей суммы задолженности.

Данные меры оказались результативными, и гражданин возместил взыскателю причинённый ущерб. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.