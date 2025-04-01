С постамента у Псковского областного суда пропал барсик Юра
С постамента у Псковского областного суда пропал барсик Юра, сообщил в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.
«Внимание! Барсик-судья Юра пропал! Его бегство было замечено прохожими, и теперь волонтёры активно занимаются его поисками. Однако, несмотря на их усилия, его местонахождение остаётся неизвестным», – написал глава города.
Борис Елкин предложил попробовать найти барсика с помощью этого бота.
«Мы уже очень скучаем по нашему другу...» – добавил глава Пскова.
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