Несколько уличных водоразборных колонок демонтируют в Великих Луках

11:41, 01 апреля 2025, ПАИ

Несколько уличных водоразборных колонок демонтируют в Великих Луках, сообщили ПАИ в муниципальном предприятии «Водоканал».

Колонки демонтируют на улице Матвея Кузьмина – улице Сизова, на улице Русакова около дома № 26 и на улице Сотово около дома № 18 в связи с отсутствием абонентов, пользующихся ими.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 7-88-45, 7-88-90 (доб. 1).