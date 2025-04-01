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Общество

Несколько уличных водоразборных колонок демонтируют в Великих Луках

Несколько уличных водоразборных колонок демонтируют в Великих Луках, сообщили ПАИ в муниципальном предприятии «Водоканал».

Колонки демонтируют на улице Матвея Кузьмина – улице Сизова, на улице Русакова около дома № 26 и на улице Сотово около дома № 18 в связи с отсутствием абонентов, пользующихся ими.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 7-88-45, 7-88-90 (доб. 1).

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