Псковские кикбоксёры выиграли 24 медали на третьем этапе Кубка Центра развития единоборств в Санкт-Петербурге
Псковские кикбоксёры, воспитанники спортшколы «Мастер», выиграли 24 медали на третьем этапе Кубка Центра развития единоборств, который прошёл в Санкт-Петербурге 30 марта. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».
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Фото: спортшкола «Мастер»
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Фото: спортшкола «Мастер»
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Фото: спортшкола «Мастер»
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Фото: спортшкола «Мастер»
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Фото: спортшкола «Мастер»
В соревнованиях приняли участие 24 псковских воспитанника, которые боролись за награды в дисциплинах «лайт-контакт», «фулл-контакт» и «лоу-кик».
В результате псковский бойцы выиграли шесть золотых наград в дисциплине «фулл-контакт», а также пять золотых медалей в дисциплине «лайт-контакт». Кроме того, на счету псковичей в общей сложности 13 вторых мест.
Тренирует спортсменов Иван Жаворонков.
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Псковские кикбоксёры выиграли 24 медали на третьем этапе Кубка Центра развития единоборств в Санкт-Петербурге
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