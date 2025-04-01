Псковские кикбоксёры выиграли 24 медали на третьем этапе Кубка Центра развития единоборств в Санкт-Петербурге

12:50, 01 апреля 2025, ПАИ

Псковские кикбоксёры, воспитанники спортшколы «Мастер», выиграли 24 медали на третьем этапе Кубка Центра развития единоборств, который прошёл в Санкт-Петербурге 30 марта. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»









В соревнованиях приняли участие 24 псковских воспитанника, которые боролись за награды в дисциплинах «лайт-контакт», «фулл-контакт» и «лоу-кик».

В результате псковский бойцы выиграли шесть золотых наград в дисциплине «фулл-контакт», а также пять золотых медалей в дисциплине «лайт-контакт». Кроме того, на счету псковичей в общей сложности 13 вторых мест.

Тренирует спортсменов Иван Жаворонков.

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