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Псковские кикбоксёры выиграли 24 медали на третьем этапе Кубка Центра развития единоборств в Санкт-Петербурге

Псковские кикбоксёры, воспитанники спортшколы «Мастер», выиграли 24 медали на третьем этапе Кубка Центра развития единоборств, который прошёл в Санкт-Петербурге 30 марта. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».

  • Псковские кикбоксёры выиграли 24 медали в третьем этапе Кубка центра развития единоборств в Санкт-Петербурге
    Фото: спортшкола «Мастер»
  • Псковские кикбоксёры выиграли 24 медали в третьем этапе Кубка центра развития единоборств в Санкт-Петербурге
    Фото: спортшкола «Мастер»
  • Псковские кикбоксёры выиграли 24 медали в третьем этапе Кубка центра развития единоборств в Санкт-Петербурге
    Фото: спортшкола «Мастер»
  • Псковские кикбоксёры выиграли 24 медали в третьем этапе Кубка центра развития единоборств в Санкт-Петербурге
    Фото: спортшкола «Мастер»
  • Псковские кикбоксёры выиграли 24 медали в третьем этапе Кубка центра развития единоборств в Санкт-Петербурге
    Фото: спортшкола «Мастер»

В соревнованиях приняли участие 24 псковских воспитанника, которые боролись за награды в дисциплинах «лайт-контакт», «фулл-контакт» и «лоу-кик».

В результате псковский бойцы выиграли шесть золотых наград в дисциплине «фулл-контакт», а также пять золотых медалей в дисциплине «лайт-контакт». Кроме того, на счету псковичей в общей сложности 13 вторых мест.

Тренирует спортсменов Иван Жаворонков.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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