Студенческие медосмотры, экзамены для мигрантов и пенсии педагогов обсудили парламентарии Северо-Запада

12:56, 01 апреля 2025, ПАИ

Обязательный устный экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов, финансирование медосмотра студентов перед выходом на практику и возможность досрочной пенсии для педагогов частных детских садов и школ. Эти вопросы обсудили на заседании в Нарьян-Маре члены постоянного комитета ПАСЗР по образованию, науке и высшей школе. От Псковского областного Собрания депутатов в состав комитета входит заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Елена Даньшова, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

С инициативой определить в федеральном законодательстве источник финансирования медицинских осмотров студентов колледжей и техникумов перед прохождением ими производственной практики вышли вологодские депутаты. В ходе обсуждения было отмечено, что в субъектах Северо-Запада нет единого подхода к решению этого вопроса. В ряде регионов студенты проходят обязательный медосмотр за свой счёт. В других, в том числе и в Псковской области, затраты на медосмотр включаются в госзадание и финансируются из региональных бюджетов. Члены комитета поддержали законопроект о нормативном закреплении источников финансирования для обеспечения медицинского осмотра обучающихся в период практики.

Региональные депутаты также одобрили предложение о введении устной формы экзамена по русскому языку для иностранных работников. «Сейчас экзамен сдаётся в формате письменного тестирования. Предлагается, чтобы в проверку знаний языка вошла коммуникативная норма, – прокомментировала обсуждаемый вопрос Елена Даньшова. – Могу сказать, что при приёме детей в школу мы проводим собеседование и тестирование как письменно, так и устно. Думаю, без устного экзамена невозможно объективно оценить уровень владения русским языком у трудовых мигрантов».

Кроме того, на заседании комитета была озвучена инициатива распространить право на досрочную пенсию на педагогических работников со стажем более 25 лет, работающих в негосударственных образовательных организациях.

Депутаты обсудили правовые аспекты антитеррористической защищённости объектов образования, обменялись опытом трудоустройства молодых специалистов через выстраивание цепочки «работодатель – учебное заведение – выпускник».

По итогам рассмотрения законодатели поддержали все озвученные инициативы. Далее вопросы будут вынесены на рассмотрение очередной конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая состоится в июне в Архангельске.