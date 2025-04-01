Псковские семьи бойцов СВО могут круглосуточно получить поддержку психолога

14:15, 01 апреля 2025, ПАИ

Специализированный федеральный чат «КСВО. Разговор с психологом» перешёл на круглосуточный режим работы с 1 апреля. Теперь псковские бойцы, вернувшиеся с СВО, и их близкие могут круглосуточно получить поддержку медицинского психолога, сообщили ПАИ в Комитете семей воинов Отечества.

В чате работает команда высококвалифицированных психологов с огромным опытом. Они оказывают медико-психологические консультации абсолютно бесплатно. Ведётся работа с различными тревожными состояниями, тем самым оказывается моральная поддержка. Для того чтобы обратиться к психологу, не нужно вводить свои персональные данные, так как общение анонимное. Написать в Telegram-чат (t.me/+-NlCAoiZghk2OTNi) можно из любой части страны вне зависимости от часового пояса.

Напомним, что для персонального социального сопровождения участников и ветеранов СВО, а также их семей в России работает фонд «Защитники Отечества». Центры поддержки и социальные координаторы фонда оказывают содействие в получении всех полагающихся мер поддержки: социальная, медицинская и психологическая реабилитация, обеспечение лекарствами и техническими средствами реабилитации, помощь в восстановлении документов, профессиональная переподготовка и трудоустройство ветеранов боевых действий. В Псковской области региональное отделение фонда находится на улице Льва Толстого, 31а.