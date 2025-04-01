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Политика

Госдума приняла закон о предоставлении отпусков для родственников участников СВО

Госдума РФ на пленарном заседании приняла закон, в соответствии с которым родителям, супругам и детям раненых участников специальной военной операции предоставляется дополнительный отпуск до 35 календарных дней, пишет РИА Новости.

Изменения касаются статьи 128 ТК РФ. Согласно новому закону, родные военнослужащих смогут получить отпуск без сохранения заработной платы до 35 календарных дней в год для ухода за ними, основываясь на медицинском заключении.

Кроме того, согласно новой норме, в случае гибели участника СВО родители и вдовы (вдовцы) смогут воспользоваться дополнительным отпуском до 14 дней без сохранения зарплаты, независимо от наличия соответствующих положений в коллективном договоре.

Ранее сообщалось, что псковские семьи бойцов СВО могут круглосуточно обращаться за психологической поддержкой.

Напомним, что в России действует фонд «Защитники Отечества», который предоставляет персональное социальное сопровождение участникам и ветеранам СВО, а также их семьям. Центры поддержки и социальные координаторы фонда помогают получать все необходимые меры поддержки, включая социальную, медицинскую и психологическую реабилитацию, обеспечение лекарствами и техническими средствами для восстановления, а также помощь в восстановлении документов, профессиональной переподготовке и трудоустройстве ветеранов боевых действий. Региональное отделение фонда в Псковской области расположено на улице Льва Толстого, 31а в Пскове.

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