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Общество

Ещё две квартиры для сопровождаемого пребывания откроются в Псковской области на этой неделе

Ещё две квартиры для сопровождаемого пребывания откроются в Псковской области на этой неделе, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале по итогам встречи с директором Центра лечебной педагогики Андреем Царёвым. Встреча прошла в преддверии Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма (2 апреля).

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона напомнил, что в Псковской области уже есть четыре квартиры, предназначенные для людей с особенностями развития, где они могут приобрести бытовые и коммуникативные навыки.

На встрече Михаил Ведерников и Андрей Царёв обсудили работу по комплексному сопровождению людей с ментальными нарушениями развития.

«На протяжении многих лет ЦЛП выступает в качестве федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения. Уникальный опыт работы нашего учреждения масштабируется в других регионах. В прошлом году более тысячи педагогов из 40 субъектов России приняли участие в обучении», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников также добавил, что и в этом году регион присоединится к мероприятиям Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма. Одно из ключевых – акция «Зажги синим»: в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями здания подсвечивают синими прожекторами.

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