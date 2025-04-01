В Себежском нацпарке для вернувшихся птиц уже подготовили скворечники и гоголятники

16:38, 01 апреля 2025, ПАИ

В Себежском национальном парке для вернувшихся птиц уже подготовили скворечники и гоголятники, сообщает районная газета «Призыв».

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«Международный день птиц, который отмечается 1 апреля, – это отличная возможность для всех любителей природы объединиться и поддержать усилия по их защите», – отметил коллектив национального парка.