В Себежском нацпарке для вернувшихся птиц уже подготовили скворечники и гоголятники
В Себежском национальном парке для вернувшихся птиц уже подготовили скворечники и гоголятники, сообщает районная газета «Призыв».
«Международный день птиц, который отмечается 1 апреля, – это отличная возможность для всех любителей природы объединиться и поддержать усилия по их защите», – отметил коллектив национального парка.
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