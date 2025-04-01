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Общество

В Себежском нацпарке для вернувшихся птиц уже подготовили скворечники и гоголятники

В Себежском национальном парке для вернувшихся птиц уже подготовили скворечники и гоголятники, сообщает районная газета «Призыв».

Фото: Себежский нацпарк

«Международный день птиц, который отмечается 1 апреля, – это отличная возможность для всех любителей природы объединиться и поддержать усилия по их защите», – отметил коллектив национального парка.

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