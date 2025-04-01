День детской книги празднуют сегодня в мире
Международный день детской книги празднуют 2 апреля. Как пишет calend.ru, праздник приурочен ко дню рождения сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена и отмечается с 1967 года по инициативе Международного совета по детской книге.
День направлен на привлечение внимания к книжному искусству, литературе, книжной культуре для детей, к проблемам доступности детской книги и распространению чтения.
Детская литература появилась примерно в XIX веке. В это время были написаны специально для детей сказки братьев Гримм и Ганса Христиана Андерсена. До этого детям в основном рассказывали сказки устно, или же они читали басни.
В России ещё в XVII веке иеромонах Савватий писал стихи для детей, а в XVIII – XIX веках детские произведения создавали Антоний Погорельский, Александр Пушкин, Александр Шишков, Сергей Аксаков и другие. Тогда же в свет начали выходить первые детские журналы. В настоящее время детская литература – отдельное направление в литературе.
В рамках праздника ежегодно автор из страны-хозяйки пишет послание всем детям Земли, а художник рисует плакат Международного дня детской книги. В дальнейшем эти материалы используют для популяризации книг и развития интереса к чтению по всему миру.
Также в этот день вручают международную премию имени Ганса Христиана Андерсена. Её удостаиваются лучшие детские писатели и художники.
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