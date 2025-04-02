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Общество

Пить воду из колодца и привлекать женихов советует сегодня народный календарь

Память героини известного библейского предания Фотины Самаряныни (русский вариант имени – Светлана) отмечают сегодня, 2 апреля, пишет calend.ru.

Это та самая женщина, у которой Иисус Христос попросил воды из колодца Иакова. Она возвестила о приходе Мессии, а позже стала христианкой. В 66-м году Фотина приняла мученическую смерть: римляне бросили её в колодец. Вместе с ней пострадали четыре её сестры и два сына.

На Руси на Фотинью особо почитали колодезную воду. Считалось, что в этот день она приобретает целительные свойства. Следовало пить воду из колодца и умываться такой водой, чтобы излечиться от разных недугов, в первую очередь от лихорадки.

Кроме того, в этот день славили лён. С утра на улицу выносили красивые вещи изо льна, развешивали их на калитках, поленницах, заборах. Девушки на Фотинью водили хороводы с длинными льняными полотенцами, которые было принято использовать на свадьбах. Считалось, что этот обряд привлекает достойных женихов.

Также в этот день обращали внимание на приметы. Так, если на Фотинью много талой воды повсюду – в мае будет много новой травы, если в этот день шёл дождь – осень принесёт много грибов, а если в ночь на этот день собака выла на луну – скоро подует сильный ветер.

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