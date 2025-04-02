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Спорт

Великолучане стали победителями областной спартакиады учащихся по самбо

Великолучане стали победителями областной спартакиады учащихся по самбо. Соревнования прошли в Писковичах 29 марта, сообщили ПАИ в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: ПАИ

В соревнованиях участвовали 69 спортсменов из десяти муниципалитетов региона.

Первое место, набрав 81 очко, заняли самбисты Великих Лук. На второй позиции псковские спортсмены с результатом 73 очка. Замкнули тройку лидеров представители Великолукского района, у которых 68 очков.

Следом в соответствующем порядке расположились команды Дновского, Невельского, Порховского, Стругокрасненского, Себежского, Пушкиногорского и Опочецкого районов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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