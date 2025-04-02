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Происшествия

Пскович отправится на исправительные работы за покупку наркотика

Житель Пскова предстал перед судом за незаконную покупку наркотика, сообщили ПАИ в Псковской транспортной прокуратуре.

Установлено, что пскович заказал и оплатил через мессенджер 0,5 грамма наркотика для личного употребления. Позднее он забрал покупку в лесополосе в 323 метрах от дома № 10 на улице Пожиговской в Пскове.

Однако во время перехода железнодорожных путей около парка «Запсковье» мужчину задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте. Они изъяли у него наркотическое средство.

Суд признал псковича виновным в совершении преступления по части 1 статьи 228 УК РФ (приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере). Ему назначили наказание в виде исправительных работ на срок шесть месяцев с удержанием из заработной платы 5 % ежемесячно в доход государства.

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