В России дети мигрантов пройдут тесты на знание русского языка для поступления в школу

13:54, 02 апреля 2025, ПАИ

Закон, который определяет условия зачисления детей мигрантов в школы, вступил в силу, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Теперь приём детей мигрантов в школы ведётся исключительно с проверкой законности нахождения на территории России и при условии достаточного уровня знания русского языка. Для того чтобы ребёнка мигранта приняли в школу, необходимо сдать тестирование по русскому языку на 90 %. Ранее Рособрнадзор предлагал всего 30 % правильных ответов, но вскоре предложение переработали.

Для поступления в первый класс необходимо выполнить 9 из 10 заданий, в 2–5-е классы – 18 из 20, в 6–9-е классы – 20 из 22, в 10–11-е классы – 22 из 24.

В Рособрнадзоре считают, что это позволит объективно оценить уровень владения русским языком детей мигрантов и поможет им успешно освоить школьную программу, социализироваться и адаптироваться.

Данный вопрос с контроля не снимается. Будет проведён анализ правоприменения этих норм, опрос мнения регионов и педагогического сообщества относительно содержания тестирования.

Напомним, что в прошлом году депутаты Госдумы РФ разработали и приняли 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики.