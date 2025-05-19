Множество изделий из льна представят на показе «Этномода» в Пскове
Множество изделий из льна представят жителям и гостям Пскова на показе «Этномода» в рамках фестиваля «Моя еда» 25 мая. Об этом рассказала основатель бренда «L U B O да-люди» Татьяна Гаврилова в программе «Место встречи» в эфире радио «7 НЕБО».
По её словам, проект «Этномода» уникален для Псковской земли, и изделия, которые будут показаны, будут яркими и самобытными. «Будет много льна, так как мы все его любим и это традиционно псковский материал», – отметила она.
«Мы предлагаем нечто самобытное, что можно примерить, и уверена, креативным людям это понравится. Можно будет посмотреть, как всё будет выглядеть со стороны, и подчеркнуть свою национальную идентичность. Также будет работать интерактивный шоурум, где можно будет рассмотреть вещи, из которых были составлены образы на показе», – подчеркнула гостья студии.
Проект «Этномода» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и центра «Мой бизнес».
Добавим, что фестиваль «Моя еда» в парке Строителей начнётся в 12:00 25 мая. В этом году основная тема праздника – блюда из яиц. Музыкальный хедлайнер фестиваля – певица Йоко. Гастрономический фестиваль «Моя еда» проходит уже несколько лет. В прошлом году он был посвящён пельменям, тогда мероприятие посетило шесть тысяч человек.
Фестиваль реализуется в рамках нацпроекта «Семья» при поддержке правительства Псковской области.
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