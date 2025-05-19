Псковские медики провели открытый диалог с врачами из Херсонской области

23:35, 19 мая 2025, ПАИ

Медики из Псковской области провели открытый диалог с врачами Скадовской центральной районной больницы в Херсонской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области».

«Обсудили вопросы соблюдения клинических рекомендаций, назначения показателей, лабораторной диагностики и целесообразность назначений», – сообщил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров.

В составе псковской делегации в Скадовск прибыли медики разных профилей: главврач Псковской областной клинической больницы, невролог, рентгенолог, отделение компьютерной томографии и другие специалисты.

Псковские специалисты также научили административно-управленческий персонал Скадовской больницы оформлять документы согласно требованиям законодательства РФ. В будущем планируется проводить онлайн-конференции по запросам коллег.