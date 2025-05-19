Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские медики провели открытый диалог с врачами из Херсонской области

Медики из Псковской области провели открытый диалог с врачами Скадовской центральной районной больницы в Херсонской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области».

Скриншот: Telegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области»

«Обсудили вопросы соблюдения клинических рекомендаций, назначения показателей, лабораторной диагностики и целесообразность назначений», – сообщил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров.

В составе псковской делегации в Скадовск прибыли медики разных профилей: главврач Псковской областной клинической больницы, невролог, рентгенолог, отделение компьютерной томографии и другие специалисты.

Псковские специалисты также научили административно-управленческий персонал Скадовской больницы оформлять документы согласно требованиям законодательства РФ. В будущем планируется проводить онлайн-конференции по запросам коллег.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 мая 2025

Псковским птицеводам рассказали об особенностях псевдочумы у птиц
19 мая 2025

Псковские медики провели открытый диалог с врачами из Херсонской области
19 мая 2025

Деньга псковская: нумизматы со всего мира собрались в Пскове
19 мая 2025

Множество изделий из льна представят на показе «Этномода» в Пскове
19 мая 2025

Исполнительный директор компании «Изборск парк» стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное
19 мая 2025

Каюгу заметили на набережной в Себеже
19 мая 2025

Агрокласс открыли в Башовской школе в Локнянском округе
19 мая 2025

Созданную псковскими мастерами кирпичную кладку обнаружили реставраторы в Благовещенском храме

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...