Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Каюгу заметили на набережной в Себеже

Каюгу заметили сотрудники краеведческого музея в Себеже. Об этом пишет газета «Призыв» со ссылкой на музей.

Каюга в Себеже. Фото: Себежский краеведческий музей

Необычную утку удалось обнаружить на набережной Себежского озера. Там она пребывает уже в течение нескольких дней. Вероятно, это каюга или близкий гибрид, названный в честь озера Каюга, расположенного на территории Нью-Йорка.

В этом регионе птицы были впервые выведены в 1809 году. Каюга – единственная разновидность домашних уток, которая возникла в Соединённых Штатах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 мая 2025

Деньга псковская: нумизматы со всего мира собрались в Пскове
19 мая 2025

Множество изделий из льна представят на показе «Этномода» в Пскове
19 мая 2025

Исполнительный директор компании «Изборск парк» стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное
19 мая 2025

Каюгу заметили на набережной в Себеже
19 мая 2025

Агрокласс открыли в Башовской школе в Локнянском округе
19 мая 2025

Созданную псковскими мастерами кирпичную кладку обнаружили реставраторы в Благовещенском храме
19 мая 2025

Волонтёры из Псковской области могут подать заявку на участие в международной премии «Мы вместе»
19 мая 2025

В Псковскую область переезжают работать профессионалы туротрасли из крупных городов

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...