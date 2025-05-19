Каюгу заметили на набережной в Себеже

21:53, 19 мая 2025, ПАИ

Каюгу заметили сотрудники краеведческого музея в Себеже. Об этом пишет газета «Призыв» со ссылкой на музей.

Необычную утку удалось обнаружить на набережной Себежского озера. Там она пребывает уже в течение нескольких дней. Вероятно, это каюга или близкий гибрид, названный в честь озера Каюга, расположенного на территории Нью-Йорка.

В этом регионе птицы были впервые выведены в 1809 году. Каюга – единственная разновидность домашних уток, которая возникла в Соединённых Штатах.