Каюгу заметили на набережной в Себеже
Каюгу заметили сотрудники краеведческого музея в Себеже. Об этом пишет газета «Призыв» со ссылкой на музей.
Необычную утку удалось обнаружить на набережной Себежского озера. Там она пребывает уже в течение нескольких дней. Вероятно, это каюга или близкий гибрид, названный в честь озера Каюга, расположенного на территории Нью-Йорка.
В этом регионе птицы были впервые выведены в 1809 году. Каюга – единственная разновидность домашних уток, которая возникла в Соединённых Штатах.
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