Исполнительный директор компании «Изборск парк» стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное

22:00, 19 мая 2025, ПАИ

Исполнительный директор компании «Изборск парк» Дмитрий Блицын стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 19 мая.

Главное из эфира: