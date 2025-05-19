Исполнительный директор компании «Изборск парк» стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное
Исполнительный директор компании «Изборск парк» Дмитрий Блицын стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 19 мая.
Главное из эфира:
- Псковская область демонстрирует устойчивый рост в туристической сфере, успешно удовлетворяя запросы современных путешественников;
- регион развивается в туризме в очень хорошем темпе, успевая предлагать свежие впечатления и нестандартные маршруты;
- особое внимание в Псковской области уделяется малопосещаемым районам;
- активную борьбу за квалифицированный персонал в туристической сфере ведут последние два года в Псковской области;
- интересной тенденцией стало то, что в Псковскую область начали переезжать профессионалы из крупных городов;
- в Изборске появится уникальный музей серебряных украшений с интерактивными мастер-классами;
- у эксперта есть сомнения, что глэмпинг будет развиваться;
- ниша кемпинга свободна, но высока цена подведения электричества;
- ниша водного туризма пока не развита, только недавно начали обращать внимание на реку Великую как на возможность;
- дефицит кадров есть в отелях, но он не критичный;
- зарплаты за последние несколько лет выросли, однако в этом секторе они по-прежнему остаются относительно невысокими.
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