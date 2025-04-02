Пьяный пскович напал на двух волонтеров во время погрузки гумпомощи в Подмосковье

16:07, 02 апреля 2025, ПАИ

Пьяный пскович напал на двух волонтеров во время погрузки гуманитарной помощи в зону спецоперации в подмосковных Мытищах. Об этом сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Установлено, что на улице 2-я Институтская городского округа Мытищи 40-летняя женщина вместе с 16-летней племянницей грузили гумпомощь для отправки в зону спецоперации. Во время погрузки к ним подошел пьяный мужчина, начал материться и несколько раз ударил волонтеров. Последние обратились за медицинской помощью.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Мытищинское» по горячим следам задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. Злоумышленником оказался 27-летний уроженец Псковской области.

Теперь он обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Все обстоятельна произошедшего устанавливаются.