Шахту лифта, которую можно подержать в руках, представят на выставке промышленности Псковской области

18:13, 02 апреля 2025, ПАИ

3D-модели шахты лифта, кассетных установок для формования стеновых панелей, разных модификаций бетоноукладчиков и более традиционных металлоформ для производства дорожных ограждений представят на выставке промышленности Псковской области в рамках выездной стажировки Минпромторга России , которая пройдёт в Пскове с 3 по 4 апреля. Об этом рассказал сотрудник отдела маркетинга завода «М-Конструктор» Тимур Жемлиханов в беседе с корреспондентом ПАИ.



Фото: предоставил сотрудник отдела маркетинга завода «М-Конструктор» Тимур Жемлиханов



Фото: предоставил сотрудник отдела маркетинга завода «М-Конструктор» Тимур Жемлиханов



Фото: предоставил сотрудник отдела маркетинга завода «М-Конструктор» Тимур Жемлиханов



Фото: предоставил сотрудник отдела маркетинга завода «М-Конструктор» Тимур Жемлиханов







«На выставке мы решили показать, как флагманские продукты, которые мы освоили совсем недавно, но уже успели опробовать их, так и металлоформы, которые мы производим уже много лет», – отметил собеседник ПАИ. Говоря об ожидания от мероприятия, Тимур Жемлиханов выразил надежду, что присутствие завода поможет сформировать у представителей Минпромторга хорошее мнение о промышленном потенциале региона.

Отметим, что «М-Конструктор» – активный участник таких ведущих отраслевых форумов и выставочных мероприятий, как выставка строителей Ближневосточного региона The Big 5 Show, международная выставка машин и оборудования для строительной и горной отраслей Bauma.

Напомним, что выставка пройдёт в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория». Мероприятие свободно для посещения 3 апреля с 9:00 до 18:00 и 4 апреля с 9:00 до 17:00.

Добавим, что в первый день её участники обсудят ключевые направления национальных проектов, а во второй – вопросы международной кооперации и экспорта, технического регулирования, торговли и цифровой маркировки. Основной темой мероприятия названа реализация нацпроектов, направленных на технологическое развитие и укрепление промышленного потенциала СЗФО.

Участники «Федеральной практики» рассмотрят актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».