Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Светлана Мельникова: Кого-то называли самым умным, а патриарха Тихона – самым добрым

Кого-то называли самым умным, а патриарха Тихона – самым добрым, заявила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова на открытии выставки «Я родом из Дома Святой Троицы: патриарх Тихон и Псков» сегодня, 2 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Светлана Мельникова. Фото: ПАИ

«Понимая, что жизненный путь будущего патриарха начинался на Псковской земле, было совершенно естественно, что мы эту тему обойти не можем», – подчеркнула она.

Когда Министерство культуры предложило музею войти в план выставочной деятельности, были опасения, так как у музейщиков было понимание, что не бывает выставок без экспонатов и интересных мемориальных вещей.

«Сейчас я глубоко убеждена, что патриарх Тихон нам помогал, потому что так необыкновенно складывались обстоятельства: вдруг появлялись абсолютно неведомые нам до этого факты, имеющие документальное подтверждение», – отметила Светлана Мельникова.

Кроме того, если изначально были опасения, что два зала – это слишком большое пространство для этой выставки, то теперь гендиректор музея уверена, что границы экспозиции можно и расширить.

«Кого-то называли самым умным, кого-то – самым знающим, а патриарха Тихона – самым добрым. И это ощущение невероятной любви и доброты – это главное чувство, которое мы испытывали, когда делали эту выставку», – заключила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 апреля 2025

Светлана Мельникова: Кого-то называли самым умным, а патриарха Тихона – самым добрым
02 апреля 2025

Андрей Ермаков: Выставка «Я родом из Дома Святой Троицы» – симбиоз культуры и духовных подвигов на Псковской земле
02 апреля 2025

Выставка «Я родом из Дома Святой Троицы: патриарх Тихон и Псков»: открытие
02 апреля 2025

Выставка к 100-летию со дня смерти патриарха Тихона открылась в Пскове
01 апреля 2025

Первый ярус иконостаса церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах собирают реставраторы
31 марта 2025

Конкурс-фестиваль «Я музыкантом стать хочу» прошёл в Псковском районе
31 марта 2025

Лауреатами международного музыкального конкурса стали ученицы Псковской детской школы искусств
31 марта 2025

Два псковских писателя стали дипломантами всероссийской литературной премии «Сказители Руси»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...