Светлана Мельникова: Кого-то называли самым умным, а патриарха Тихона – самым добрым

18:39, 02 апреля 2025, ПАИ

Кого-то называли самым умным, а патриарха Тихона – самым добрым, заявила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова на открытии выставки «Я родом из Дома Святой Троицы: патриарх Тихон и Псков» сегодня, 2 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Понимая, что жизненный путь будущего патриарха начинался на Псковской земле, было совершенно естественно, что мы эту тему обойти не можем», – подчеркнула она.

Когда Министерство культуры предложило музею войти в план выставочной деятельности, были опасения, так как у музейщиков было понимание, что не бывает выставок без экспонатов и интересных мемориальных вещей.

«Сейчас я глубоко убеждена, что патриарх Тихон нам помогал, потому что так необыкновенно складывались обстоятельства: вдруг появлялись абсолютно неведомые нам до этого факты, имеющие документальное подтверждение», – отметила Светлана Мельникова.

Кроме того, если изначально были опасения, что два зала – это слишком большое пространство для этой выставки, то теперь гендиректор музея уверена, что границы экспозиции можно и расширить.

«Кого-то называли самым умным, кого-то – самым знающим, а патриарха Тихона – самым добрым. И это ощущение невероятной любви и доброты – это главное чувство, которое мы испытывали, когда делали эту выставку», – заключила она.