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Презентация книги воспоминаний участника Псковской православной миссии протоиерея Георгия Тайлова пройдёт в Пскове

Презентация книги воспоминаний протоиерея Георгия Тайлова «На путях испытаний и надежды» пройдёт в доме причта Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова 5 апреля, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

В 1941–1944 годах по собственному желанию и по благословению экзарха Прибалтики митрополита Сергия (Воскресенского) отец Георгий служил в Псковской православной миссии на оккупированных территориях СССР. А в 1944 году за участие в миссии был арестован и провёл 11 лет в лагерях, после чего снова смог вернуться к священническому служению и нёс его почти 50 лет.

Участниками презентации станут составитель книги, декан исторического факультета Свято-Филаретовского института Константин Обозный, а также редактор книги, сотрудница издательства Свято-Филаретовского института Ольга Борисова.

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