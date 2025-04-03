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Экономика

Выставка промышленности Псковской области откроется сегодня

Выставка промышленности Псковской области в рамках выездной стажировки Минпромторга России «Федеральная практика» откроется в Пскове сегодня, 3 апреля. Мероприятие будет проходить в течение двух дней, сообщили ПАИ организаторы.

Изображение: организаторы

Выставка пройдёт в спортивно-развлекательном центре «Простория». Она свободна для посещения 3 апреля с 9:00 до 18:00 и 4 апреля с 9:00 до 17:00.

Основной темой мероприятия названа реализация национальных проектов, направленных на технологическое развитие и укрепление промышленного потенциала СЗФО.

В первый день программы участники обсудят ключевые направления нацпроектов, включая «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».

Во второй день планируется рассмотреть вопросы международной кооперации и экспорта, технического регулирования, торговли и цифровой маркировки.

Также руководители органов исполнительной власти регионов РФ представят доклады о ходе реализации планов мероприятий, направленных на развитие промышленного потенциала регионов СЗФО на 2025–2027 годы.

Со всеми новостями, посвящёнными выставке, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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