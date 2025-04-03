Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Александр Хлопков: Стажировка Минпромторга позволит вовлечь промышленный потенциал СЗФО в решение поставленных президентом задач

Выездная стажировка Минпромторга России «Федеральная практика» позволит вовлечь научный и промышленный потенциал СЗФО в решение поставленных президентом задач. Об этом заявил главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков на открытии выставки промышленности в Пскове сегодня, 3 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Александр Хлопков. Фото: ПАИ

От лица полпреда президента России в СЗФО Александра Гуцана он поприветствовал участников мероприятия в Псковской области.

«С начала года реализуются новые нацпроекты, которые затрагивают многие отрасли экономики и призваны улучшить качество жизни людей», – отметил он, а также поблагодарил Минпромторг и правительство Псковской области за организацию мероприятия.

«Выездная стажировка собирает в регионе представительный состав экспертов для обсуждения приоритетных для округа задач. В СЗФО успешно реализуются поставленные президентом задачи в сфере развития промышленного потенциала для обеспечения технологического лидерства. Стажировка позволит наметить новые направления для развития и вовлечь научный и промышленный потенциал СЗФО в решение задач, поставленных президентом», – подчеркнул Александр Хлопков.

Отметим, что участники «Федеральной практики» рассматривают актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».

Со всеми новостями, посвящёнными выставке промышленности Псковской области, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 апреля 2025

Комнату для танка представили на выставке промышленности в Пскове
03 апреля 2025

Александр Хлопков: Стажировка Минпромторга позволит вовлечь промышленный потенциал СЗФО в решение поставленных президентом задач
03 апреля 2025

Выездная стажировка Минпромторга «Федеральная практика» открылась в Пскове
03 апреля 2025

Михаил Лабудин: Псковская область – опорный регион на Северо-Западе по развитию промышленности
03 апреля 2025

Дмитрий Королёв: Выездная стажировка в Пскове даст стимул промышленным предприятиям развиваться с помощью мер поддержки Минпромторга
03 апреля 2025

Нинель Салагаева: Выездная стажировка Минпромторга имеет важное практическое значение на старте нацпроектов
03 апреля 2025

Гастровыставка проходит на выставке промышленности в Пскове
03 апреля 2025

Выставка промышленности Псковской области откроется сегодня

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...