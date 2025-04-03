Александр Хлопков: Стажировка Минпромторга позволит вовлечь промышленный потенциал СЗФО в решение поставленных президентом задач

11:11, 03 апреля 2025, ПАИ

Выездная стажировка Минпромторга России «Федеральная практика» позволит вовлечь научный и промышленный потенциал СЗФО в решение поставленных президентом задач. Об этом заявил главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков на открытии выставки промышленности в Пскове сегодня, 3 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

От лица полпреда президента России в СЗФО Александра Гуцана он поприветствовал участников мероприятия в Псковской области.

«С начала года реализуются новые нацпроекты, которые затрагивают многие отрасли экономики и призваны улучшить качество жизни людей», – отметил он, а также поблагодарил Минпромторг и правительство Псковской области за организацию мероприятия.

«Выездная стажировка собирает в регионе представительный состав экспертов для обсуждения приоритетных для округа задач. В СЗФО успешно реализуются поставленные президентом задачи в сфере развития промышленного потенциала для обеспечения технологического лидерства. Стажировка позволит наметить новые направления для развития и вовлечь научный и промышленный потенциал СЗФО в решение задач, поставленных президентом», – подчеркнул Александр Хлопков.

Отметим, что участники «Федеральной практики» рассматривают актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».

Со всеми новостями, посвящёнными выставке промышленности Псковской области, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.