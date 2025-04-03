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Экономика

Сертификаты «Человек труда» впервые вручили промышленникам на выездной стажировке Минпромторга в Пскове

Сертификаты «Человек труда» впервые вручили промышленникам на выездной стажировке Минпромторга России «Федеральная практика» в Пскове сегодня, 3 апреля, передает корреспондент ПАИ.

Сертификаты «Человек труда» впервые вручили промышленникам на выездной стажировке Минпромторга в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Представителям бизнеса сертификаты «Человек труда» за впечатляющие достижения и работу на процветание страны вручил первый заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Госдумы, заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия», координатор федерального партийного проекта «Выбирай своё» Сергей Морозов.

Он также отметил, что такие сертификаты вручаются впервые.

Отметим, участники «Федеральной практики» рассматривают актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».

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