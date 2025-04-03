Камни и кирпичи: «Орион-М» стал участником выставки промышленности в Пскове

13:00, 03 апреля 2025, ПАИ

Щебень и кирпичи представили на выставке промышленности Псковской области в рамках выездной стажировки Минпромторга России «Федеральная практика» в Пскове сегодня, 3 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал руководитель отдела продаж предприятия «Орион-М» Роман Погудин.

«Мы являемся самым крупным производителем нерудного материала (щебня) в Псковской области», – сказал представитель завода.

Отметим, что «Орион-М» шесть лет назад приобрёл кирпичный завод – сейчас идёт его восстановление. «Начинаем выходить на рынок с рабочим кирпичом», – отметил собеседник ПАИ.

«Это наша первая выставка в Пскове. Также мы принимаем активное участие в строительных выставках Северо-Запада», – заключил Роман Погудин.

Напомним, участники «Федеральной практики» рассматривают актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».

Со всеми новостями, посвящёнными выставке промышленности Псковской области, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.