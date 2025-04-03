Комнату для танка представили на выставке промышленности в Пскове

11:49, 03 апреля 2025, ПАИ

Обитаемую камеру для работы с крупными изделиями, а также защитный костюм для такой работы представили на выставке промышленности Псковской области в рамках выездной стажировки Минпромторга России «Федеральная практика» сегодня, 3 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал заместитель генерального директора Великолукского механического завода Павел Криворучко.

«На выставке мы представили макет обитаемой камеры, внутри которой можно безопасно проводить обработку крупногабаритных изделий. Например, танка», – объяснил собеседник ПАИ. Он также добавил, что для работы в такой камере нужен специальный защитный костюм, который, кстати, тоже представили в экспозиции.

Отметим, что Великолукский механический завод занимается производством абразивоструйного, дробемётного и пескоструйного оборудования.

Напомним, что выставка продлится сегодня до 18:00 и завтра, 4 апреля, до 17:00.

Отметим, что участники «Федеральной практики» рассматривают актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».

Со всеми новостями, посвящёнными выставке промышленности Псковской области, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.