Миллион алых роз: что привезли на выставку промышленности в Пскове

12:43, 03 апреля 2025, ПАИ

Саженцы роз привезли на выставку промышленности Псковской области в рамках выездной стажировки Минпромторга России «Федеральная практика» сегодня, 3 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал руководитель питомника «Тамара розы» Сергей Фёдоров.

«Мы выращиваем более 1 300 сортов роз. Заказы мы отправляем по всей России с мая по октябрь. В Пскове, к сожалению, пока что не так много заказов, но всё впереди», – поделился он результатами работы.

Напомним, что выставка продлится сегодня до 18:00 и завтра, 4 апреля, до 17:00.

Напомним, участники «Федеральной практики» рассматривают актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».

Со всеми новостями, посвящёнными выставке промышленности Псковской области, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.