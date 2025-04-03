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Экономика

Лучших друзей девушек представили на выставке промышленности в Пскове

Алмазы представили на выставке промышленности Псковской области в рамках выездной стажировки Минпромторга России «Федеральная практика» сегодня, 3 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал исполняющий обязанности директора по развитию ОЭЗ «Моглино» Сергей Дутов.

На фото: муляж алмазов после выращивания и огранки (фианиты и стекло). Фото здесь и далее: ПАИ

«На стенде сегодня представлены алмазы, которые мы вырастили с помощью оборудования Syntechno. Когда происходит огранка выращенных алмазов, получаются камни, которые по виду не отличить от настоящих», – сказал собеседник ПАИ.

Натуральный камень, по словам Сергея Дутова, стоит значительно дороже. «Сегодня порядка 10 % стоимости от настоящего камня стоит лабораторный. Зато природа производит такой камень миллионы лет, а мы делаем это за десять дней», – отметил он и уточнил, что производитель выращивает около четырёх тысяч карат в год.

На фото: образцы настоящих алмазов

Напомним, участники «Федеральной практики» рассматривают актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».

Со всеми новостями, посвящёнными выставке промышленности Псковской области, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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