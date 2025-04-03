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Общество

Большой субботник организует в Пскове городской молодёжный центр

15 апреля в 17:00 Псковский городской молодёжный центр организует большой субботник, который будет проходить на территории под мостом Александра Невского со стороны ТК «Акваполис». Об этом ПАИ сообщили в молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

«Выбирая место для нашего субботника, мы стремились обратить внимание на участки, которые часто остаются незамеченными, но нуждаются во внимании. Территория под мостом Александра Невского оказалась одной из таких зон, – отметили координаторы волонтёров Муниципального центра добровольчества. – Мы уверены, что совместными усилиями сможем значительно улучшить её состояние и напомнить горожанам о важности заботы о природе».

Точное место сбора участников субботника можно посмотреть здесь, там же необходимо пройти регистрацию, чтобы получить верифицированные волонтёрские часы.

Организаторы обеспечат участников необходимым инвентарём: мешками и перчатками. С собой стоит взять кружку или термос с горячим чаем или кофе.

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