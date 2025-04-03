Стаи диких гусей пролетают над Куньей. Видео

13:46, 03 апреля 2025, ПАИ

Стаи диких гусей пролетают над Куньинским районом, пишет газета «Пламя».

Видео с возвращающимися на родину стаями диких гусей поделилась Оксана Кондратьева. Снять многочисленные косяки птиц, по её словам, удалось во вторник.

В прошедшую субботу над Куньей также пролетали многочисленные стаи гусей, отметили в газете.

Ранее сообщалось, что лягушачий дуэт запел в Себежском районе.