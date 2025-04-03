Стаи диких гусей пролетают над Куньей. Видео
Стаи диких гусей пролетают над Куньинским районом, пишет газета «Пламя».
Видео с возвращающимися на родину стаями диких гусей поделилась Оксана Кондратьева. Снять многочисленные косяки птиц, по её словам, удалось во вторник.
В прошедшую субботу над Куньей также пролетали многочисленные стаи гусей, отметили в газете.
Ранее сообщалось, что лягушачий дуэт запел в Себежском районе.
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