Ларёк демонтировали около автобусной остановки на улице Рокоссовского в Пскове

15:05, 03 апреля 2025, ПАИ

Ларёк демонтировали около автобусной остановки на улице Рокоссовского в Пскове сегодня, 3 апреля, сообщили ПАИ в контрольном управлении администрации города.

Служба благоустройства города на основании постановлений администрации Пскова от 6 мая 2024 года демонтировала ларёк, который располагался у автобусной остановки «Микрорайон Рижский» на улице Рокоссовского.