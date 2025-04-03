Ларёк демонтировали около автобусной остановки на улице Рокоссовского в Пскове
Ларёк демонтировали около автобусной остановки на улице Рокоссовского в Пскове сегодня, 3 апреля, сообщили ПАИ в контрольном управлении администрации города.
Служба благоустройства города на основании постановлений администрации Пскова от 6 мая 2024 года демонтировала ларёк, который располагался у автобусной остановки «Микрорайон Рижский» на улице Рокоссовского.
Формирование образа российской промышленности в медиа обсудили на «Федеральной практике» Минпромторга в Пскове
Туристический налог, борьбу с «наливайками» и поддержку потребкооперации обсудили депутаты Северо-Запада в Пскове
Урок мужества для учеников Моглинской школы проходит в патриотическом центре «Искра-ZOV»