Университет третьего возраста организовал субботник в Псковском музее
3 и 4 апреля в Псковском музее-заповеднике участники Университета третьего возраста при Союзе пенсионеров России проводят субботники, чтобы привести в порядок музейные объекты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Инициатива поступила от университета в знак благодарности за качественные льготные экскурсии для пенсионеров, которые музей проводит каждую первую среду месяца. Сегодня участники университета провели работу по очистке территории около Плоской башни, в самом центре Пскова. Завтра, 4 апреля, планируется привести в порядок Покровский угол и площадку около храма Вознесения Господня на Советской улице.
Формирование образа российской промышленности в медиа обсудили на «Федеральной практике» Минпромторга в Пскове
Туристический налог, борьбу с «наливайками» и поддержку потребкооперации обсудили депутаты Северо-Запада в Пскове
Урок мужества для учеников Моглинской школы проходит в патриотическом центре «Искра-ZOV»