Университет третьего возраста организовал субботник в Псковском музее

15:25, 03 апреля 2025, ПАИ

3 и 4 апреля в Псковском музее-заповеднике участники Университета третьего возраста при Союзе пенсионеров России проводят субботники, чтобы привести в порядок музейные объекты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Инициатива поступила от университета в знак благодарности за качественные льготные экскурсии для пенсионеров, которые музей проводит каждую первую среду месяца. Сегодня участники университета провели работу по очистке территории около Плоской башни, в самом центре Пскова. Завтра, 4 апреля, планируется привести в порядок Покровский угол и площадку около храма Вознесения Господня на Советской улице.