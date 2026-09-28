Туман накроет Псковскую область

15:12, 28 сентября 2026, ПАИ

Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается местами в Псковской области. Об этом сообщается в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону в мессенджере MAX.

Туман прогнозируют во второй половине ночи и утром 29 сентября. Жителей просят быть внимательными и осторожными.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 112 или 101.