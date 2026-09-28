Тротуары на улице Некрасова в Пскове готовят к укладке асфальта

15:03, 28 сентября 2026, ПАИ

Ремонт улицы Некрасова продолжается в Пскове. Строители начали с пешеходной зоны – левая часть тротуаров готова к укладке асфальта, на правой ведутся активные работы, сообщили ПАИ в администрации города.



Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере МАХ



Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере МАХ



Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере МАХ



Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере МАХ



Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере МАХ



Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере МАХ



Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере МАХ













Почти завершена установка бортового камня, продолжается укладка основания из щебня и песка. Как только завершится работа с тротуарами, специалисты приступят к фрезерованию и укладке асфальта на проезжей части.

«О том, когда участок придётся перекрыть, обязательно предупредим заранее. Пожалуйста, учитывайте это, когда планируете поездки: так получится избежать лишних неудобств», – отметили в администрации.

Ранее сообщалось, что участок дублёра Крестовского шоссе перекроют до конца сентября.