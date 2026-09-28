Тротуары на улице Некрасова в Пскове готовят к укладке асфальта
Ремонт улицы Некрасова продолжается в Пскове. Строители начали с пешеходной зоны – левая часть тротуаров готова к укладке асфальта, на правой ведутся активные работы, сообщили ПАИ в администрации города.
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Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере МАХ
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Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере МАХ
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Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере МАХ
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Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере МАХ
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Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере МАХ
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Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере МАХ
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Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере МАХ
Почти завершена установка бортового камня, продолжается укладка основания из щебня и песка. Как только завершится работа с тротуарами, специалисты приступят к фрезерованию и укладке асфальта на проезжей части.
«О том, когда участок придётся перекрыть, обязательно предупредим заранее. Пожалуйста, учитывайте это, когда планируете поездки: так получится избежать лишних неудобств», – отметили в администрации.
Ранее сообщалось, что участок дублёра Крестовского шоссе перекроют до конца сентября.
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