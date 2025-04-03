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Происшествия

Ещё около полутора миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

Около полутора миллионов рублей выманили мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

По версии следствия, трём жителям Пскова и Палкино позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Под предлогом якобы необходимости предотвращения оформления кредитов они ввели в заблуждение граждан и похитили их деньги.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.

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