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Общество

Медаль «За взятие Кёнигсберга» представили на выставке Псковского музея-заповедника

Копия медали и наградного удостоверения к медали «За взятие Кёнигсберга» появилась в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в Псковском музее-заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

  • Копия медали и наградного удостоверения к медали «За взятие Кёнигсберга»
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Копия медали и наградного удостоверения к медали «За взятие Кёнигсберга»
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Копия медали и наградного удостоверения к медали «За взятие Кёнигсберга»
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Копия медали и наградного удостоверения к медали «За взятие Кёнигсберга»
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Копия медали и наградного удостоверения к медали «За взятие Кёнигсберга»
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Медаль и удостоверение принадлежат уроженцу Псковской области, советскому офицеру Алексею Иванову. Он был участником Восточно-Прусской операции в составе 1434-го самоходного ордена Александра Невского артиллерийского полка.

Алексей Иванов родился в деревне Поварово Красногородского района. Принимал участие в освобождении Могилёва от немецко-фашистских захватчиков, был награждён орденом Красной Звезды, а также орденом Отечественной войны второй степени. После демобилизации вернулся в Красногородский район. Работал директором учреждений народного образования, в органах исполнительной власти и на хозяйственной работе.

Медаль «За взятие Кёнигсберга» была вручена Алексею Иванову 31 декабря 1946 года. В 1987 году экспонат передали в Псковский музей-заповедник.

Отметим, что экспонат представлен в рамках выставочного проекта «Предметный мир войны». Он посвящён победе советского народа в Великой Отечественной войне. Особенность проекта состоит в том, что он акцентирует внимание на единичных экспонатах, которые редко можно заметить на полноценной выставке.

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