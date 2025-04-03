Восемь метеостанций работает в Псковской области

21:01, 03 апреля 2025, ПАИ

Восемь метеостанций работает в Псковской области. Об этом в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По словам синоптика, восемь работающих метеостанций – хороший показатель. Она также отметила, что ещё один метеорологический комплекс запускается в автоматическом режиме в Себеже по договорённости с Себежским национальным парком.

Директор Псковского центра по гидрометеорологии подчеркнула, что организация активно взаимодействует с региональным правительством, региональными органами исполнительной власти, МЧС, энергетическими компаниями и средствами массовой информации.

Кроме того, в рамках отдельных соглашений жители Стругокрасненского, Дновского округов и Гдовского района могут получать персональные прогнозы погоды.