Восемь метеостанций работает в Псковской области
Восемь метеостанций работает в Псковской области. Об этом в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.
По словам синоптика, восемь работающих метеостанций – хороший показатель. Она также отметила, что ещё один метеорологический комплекс запускается в автоматическом режиме в Себеже по договорённости с Себежским национальным парком.
Директор Псковского центра по гидрометеорологии подчеркнула, что организация активно взаимодействует с региональным правительством, региональными органами исполнительной власти, МЧС, энергетическими компаниями и средствами массовой информации.
Кроме того, в рамках отдельных соглашений жители Стругокрасненского, Дновского округов и Гдовского района могут получать персональные прогнозы погоды.
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