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Общество

Пути решения проблем адаптации иностранных студентов в вузах обсудили в Общественной палате Псковской области

Круглый стол на тему «Иностранные студенты: задачи адаптации в образовательных организациях и включения в городское сообщество» в рамках реализации межнациональной и международной политики прошёл в Общественной палате Псковской области сегодня, 3 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В ходе заседания назвали ключевые цели работы с иностранными студентами. В первую очередь это международное сотрудничество, туда же можно отнести увеличение публичного рейтинга, повышение конкурентоспособности, экономическую выгоду, доступ к новым талантам.

Участники встречи обсудили проблемы адаптации иностранных граждан, а именно низкий уровень владения русским языком, учебно-познавательные трудности (отличия в системах образования), психофизиологические проблемы (стресс, напряжение), социокультурные сложности (быт, культурные различия), личностные особенности (лень, нежелание учиться, застенчивость).

Для ускорения мер адаптации предложили усилить языковую, психологическую, информационную, бытовую и досуговую поддержку, а также сделать акцент на культурном просвещении, увеличить число совместных мероприятий, различных выставок, внедрить социальную интеграцию.

«Наша задача – организовать процесс социальной адаптации таким образом, чтобы он был комфортным для самих студентов, потому что это наша зона ответственности», – прокомментировала первый проректор ПсковГУ, член Общественной палаты Псковской области, доктор юридических наук Ольга Серова.

Отметим, что президент России Владимир Путин поручил к 2030 году довести число иностранных студентов в России до 500 тысяч человек.

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