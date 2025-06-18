Окружной этап СЗФО и сборы «Зарницы 2.0» стартовали в Великих Луках

19:23, 18 июня 2025, ПАИ

В Великих Луках стратовал новый этап второго сезона Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» – окружной этап и окружные сборы Северо-Западного федерального округа. 29 команд из 11 субъектов СЗФО принимают участие в окружном этапе игры, который пройдёт на территории Петровского парка в Великих Луках с 18 по 23 июня, сообщили организаторы.

Участниками церемонии открытия стали заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, руководитель Псковского регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак. На церемонии открытия подняли государственный флаг России, флаг Псковской области и флаг города Великие Луки.

В окружном этапе игры примут участие победители регионального этапа из субъектов СЗФО. В средней возрастной категории (11–13 лет) выступят 11 команд – всего 110 участников и 11 наставников. В старшей возрастной категории (14–17 лет) выступят 11 команд – 110 участников и 11 наставников. В специальной возрастной категории (18–21 год) примут участие

семь команд, включая 70 участников и семь наставников.

В течение шести дней юноши и девушки посетят разнообразную культурно-воспитательную программу и проявят себя в состязаниях. Ребята смогут встретиться и лично пообщаться с участниками специальной военной операции, посетить Краеведческий музей Великих Лук. Участники «Зарницы» покажут свои навыки в таких дисциплинах, как тактическая медицина, огневая и тактическая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, выживание в экстремальных условиях, инженерное оборудование и маскировка позиций, тактическая игра на местности. Кроме того, в программу включены состязания командиров, штурмовиков, политруков, военных корреспондентов, инженеров-сапёров, медиков и операторов БПЛА по условно военным специальностям.

В 2025 году организаторы игры – «Движение первых» совместно с движением «Юнармия» и центром «Воин». Партнёры окружного этапа СЗФО – правительство Псковской области, комитет по молодёжной политике Псковской области, комитет по культуре Псковской области, филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области, администрация города Великие Луки, Управление Росгвардии по Псковской области, Управление МЧС по Псковской области.

Напомним, в игре будет несколько этапов: отборочный, муниципальный, региональный, окружной и всероссийский. Финал «Зарницы 2.0» состоится в сентябре.

Результаты регионального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Великих Луках здесь.