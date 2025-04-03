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Общество

Президентская стипендия для студентов увеличится более чем в четыре раза с 1 сентября

Президентская стипендия для студентов вузов с 1 сентября 2025 года увеличится более чем в четыре раза: студенты приоритетных направлений будут получать не семь, а 30 тысяч рублей каждый месяц. Это следует из постановления, которое подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Фото: ПАИ

Президентскую стипендию могут получить студенты, курсанты и слушатели, обучающиеся по программам высшего образования. При этом претендовать на неё могут студенты третьего и последующего курсов, обучающиеся по программам бакалавриата и специалитета, а также те, кто учится в магистратуре.

Стипендию будут назначать по итогам конкурсного отбора в девяти направлениях. Общее количество стипендиатов составит не более 3 400 человек ежегодно. Стипендию назначают на один год.

У кандидатов на получение стипендии не должно быть академических задолженностей и удовлетворительных оценок. Студенты также должны иметь не менее 75 % оценок «отлично» по итогам промежуточных аттестаций, победы в международных и всероссийских конкурсах и олимпиадах, опыт участия в научных исследованиях и конструкторских разработках или в создании инновационных технологий, а также иметь публикации в авторитетных научных изданиях.

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