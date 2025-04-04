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Экономика

Выставка промышленности Псковской области продолжает работу в Пскове

Выставка промышленности Псковской области продолжает свою работу на территории спортивно-развлекательного центра «Простория» сегодня, 4 апреля.

Фото здесь и далее: ПАИ

Экспонаты расположены как перед входом, так и на первом и втором этажах комплекса. Вход на выставку свободный. Сегодня она работает с 9:00 д 17:00 часов.

В «Простории» представлено более 40 крупнейших промышленных предприятий региона. Посетители могут узнать о брендах Псковской области, о товарах и новых разработках компаний, а также продегустировать продукцию на гастрономической выставке.

Мероприятие проходит в рамках выездной стажировки Минпромторга России «Федеральная практика».

Участники «Федеральной практики» рассматривают актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».

Со всеми новостями о мероприятии можно ознакомиться в нашем специальном сюжете.

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