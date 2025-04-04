Александр Козловский: В условиях санкций поддержка промышленников и технологических стартапов жизненно необходима

10:46, 04 апреля 2025, ПАИ

Поддержка промышленников и технологических стартапов жизненно необходима в условиях санкций, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле России Александр Козловский в рамках выездной стажировки Минпромторга РФ «Федеральная практика» в Пскове сегодня, 4 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

«В Псковской области Минпромторгу удалось добиться убедительных темпов промышленного роста. Комитет по промышленности и торговле курирует пять госпрограмм, формируя законодательный каркас, необходимый для технологического суверенитета страны. Задача непростая», – отметил он.

Кроме того, сегодня особо ценным является то, что на площадке выездной стажировки можно обсудить рабочие задачи. «В условиях санкций и других вызовов поддержка промышленников и технологических стартапов жизненно необходима», – подчеркнул Александр Козловский.

Кроме того, он отметил большую работу ПсковГУ в подготовке специалистов для промышленности.

Напомним, участники «Федеральной практики» рассматривают актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».