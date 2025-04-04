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Общество

Снег выпадет в Псковской области 5 апреля

Облачная погода ожидается в Псковской области 5 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Снег выпадет в Псковской области 5 апреля. Фото: ПАИ

Синоптики прогнозируют ночью местами небольшой дождь, переходящий в мокрый снег. Днём в большинстве районов пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 9–14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +1 градуса, днём ожидается от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление будет низким.

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