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Общество

Движение транспорта временно перекроют в районе железнодорожного вокзала в Пскове

Движение транспорта по улице Николая Васильева в Пскове в районе железнодорожного вокзала перекроют 7 апреля с 0:00 до 4:00, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Движение перекроют в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде «269-й км станции Любятово».

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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