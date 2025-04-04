Движение транспорта временно перекроют в районе железнодорожного вокзала в Пскове

11:54, 04 апреля 2025, ПАИ

Движение транспорта по улице Николая Васильева в Пскове в районе железнодорожного вокзала перекроют 7 апреля с 0:00 до 4:00, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Движение перекроют в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде «269-й км станции Любятово».

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.