О живописном могильнике у деревни Замогилье рассказали псковские археологи

11:54, 04 апреля 2025, ПАИ

Псковские археологи посетили и поработали на нескольких памятниках в Печорском районе, один из них - могильник у деревни Замогилье. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

Это могильник жальничного типа (с грунтовыми могилами) скрыт от посторонних зарослями лиственного леса. Рядом с могильником стоит деревянная часовня Никандра Псковского, построенная во второй половине XIX века. В основании часовни заложены каменные кресты, один из крестов находится внутри самой часовни. На небольшой площадке перед ней несколько намогильных плит с крестами и без. Все кресты на этом могильнике «изборского» типа.

«Видно, что территория могильника находится в заботливых руках», - добавили археологи.