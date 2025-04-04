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Общество

О живописном могильнике у деревни Замогилье рассказали псковские археологи

Псковские археологи посетили и поработали на нескольких памятниках в Печорском районе, один из них - могильник у деревни Замогилье. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

Фото из телеграм-канала «Псковская археология»

Это могильник жальничного типа (с грунтовыми могилами) скрыт от посторонних зарослями лиственного леса. Рядом с могильником стоит деревянная часовня Никандра Псковского, построенная во второй половине XIX века. В основании часовни заложены каменные кресты, один из крестов находится внутри самой часовни. На небольшой площадке перед ней несколько намогильных плит с крестами и без. Все кресты на этом могильнике «изборского» типа.

  • Могильник у деревни Замогилье
    Фото: Телеграм-канал «Псковская археология»
  • Могильник у деревни Замогилье
    Фото: Телеграм-канал «Псковская археология»
  • Могильник у деревни Замогилье
    Фото: Телеграм-канал «Псковская археология»
  • Могильник у деревни Замогилье
    Фото: Телеграм-канал «Псковская археология»
  • Могильник у деревни Замогилье
    Фото: Телеграм-канал «Псковская археология»
  • Могильник у деревни Замогилье
    Фото: Телеграм-канал «Псковская археология»
  • Могильник у деревни Замогилье
    Фото: Телеграм-канал «Псковская археология»

«Видно, что территория могильника находится в заботливых руках», - добавили археологи.

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