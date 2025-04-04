О живописном могильнике у деревни Замогилье рассказали псковские археологи
Псковские археологи посетили и поработали на нескольких памятниках в Печорском районе, один из них - могильник у деревни Замогилье. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».
Это могильник жальничного типа (с грунтовыми могилами) скрыт от посторонних зарослями лиственного леса. Рядом с могильником стоит деревянная часовня Никандра Псковского, построенная во второй половине XIX века. В основании часовни заложены каменные кресты, один из крестов находится внутри самой часовни. На небольшой площадке перед ней несколько намогильных плит с крестами и без. Все кресты на этом могильнике «изборского» типа.
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Фото: Телеграм-канал «Псковская археология»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская археология»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская археология»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская археология»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская археология»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская археология»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская археология»
«Видно, что территория могильника находится в заботливых руках», - добавили археологи.
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