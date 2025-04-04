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Происшествия

25 пожаров произошло в Псковской области за сутки

21 ландшафтный и четыре техногенных пожара ликвидировали пожарные в Псковской области 3 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, бесхозное строение горело в деревне Гоголево Локнянского муниципального округа, причина возгорания устанавливается.

Ещё три пожара, по предварительным данным, произошло из-за неосторожного обращения с огнём: в деревне Валуевское Локнянского муниципального округа сгорело бесхозное строение, в деревне Щербино Невельского муниципального округа огонь повредил стену хозпостройки, а на улице Льва Толстого в Пскове сгорел пластиковый мусорный контейнер.

Также за сутки пожарные ликвидировали 21 ландшафтный пожар общей площадью 23,1 гектара: шесть в Великолукском районе, четыре в Невеле, по три в Кунье и Пыталово, а также по одному в Новосокольниках, Плюссе, Порхове, Пустошке и Усвятах.

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