Михаил Ведерников: Выездная стажировка Минпромторга даёт возможность обсудить острые темы

13:54, 04 апреля 2025, ПАИ

Выездная стажировка Минпромторга России «Федеральная практика» даёт возможность обсудить острые темы, заявил журналистам губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 4 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мероприятие проводится уже второй раз, первый раз было в 2020 году. Действительно очень большое количество специалистов, несколько сотен, два дня работают в Псковской области. Это всегда хорошая возможность для обмена опытом, для обсуждения иногда острых тем в профессиональном экспертном составе. Ну и самое главное то, что есть возможность министра провести по предприятиям, площадкам, показать, что у нас получается, где нам нужна дополнительная поддержка», – отметил он.

Также глава региона добавил, что участники выездной стажировки общаются с псковскими специалистами, руководителями предприятий, смотрят, что есть полезного и интересного на местах, что можно поддержать, где можно этот опыт применить, а также в какой части можно оказать поддержку.

Напомним, участники «Федеральной практики» рассматривают актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».

Со всеми новостями, посвящёнными выставке промышленности Псковской области, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.